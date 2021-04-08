В Кремле назвали метким замечание Лаврова о «тупой линии» США в отношении РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава МИД Сергей Лавров, который ранее назвал «тупой» линию США в отношении РФ, меток в своих формулировках. По словам представителя Кремля, непредсказуемость и агрессивность политики Вашингтона делает возможным применение любого лексикона.

«Непредсказуемость, агрессивность, недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику», - отметил Песков.

Сергей Лавров в ходе выступления в Казахстане подчеркнул, что «даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что американские власти рассматривают возможность высылки российских дипломатов. Отмечалось, что администрация Джо Байдена закончила так называемый «разбор злонамеренных действий России».