Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле назвали метким замечание Лаврова о «тупой линии» США в отношении РФ

Виктория Ивашечкина
13:15 08.04.2021
По мнению Дмитрия Пескова, непредсказуемость и агрессивность политики Вашингтона делает возможным применение любого лексикона.
В Кремле назвали метким замечание Лаврова о «тупой линии» США в отношении РФ
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Читайте нас на:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава МИД Сергей Лавров, который ранее назвал «тупой» линию США в отношении РФ, меток в своих формулировках. По словам представителя Кремля, непредсказуемость и агрессивность политики Вашингтона делает возможным применение любого лексикона.

«Непредсказуемость, агрессивность, недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику», - отметил Песков.

Сергей Лавров в ходе выступления в Казахстане подчеркнул, что «даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что американские власти рассматривают возможность высылки российских дипломатов. Отмечалось, что администрация Джо Байдена закончила так называемый «разбор злонамеренных действий России».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:00 В стране и мире
Губернатор Ульяновской области подал в отставку
12:47 В стране и мире
В Кремле заявили, что Россия не позволит угрожать себе
11:21 В стране и мире
Видео
Зеленский прибыл в Донбасс
10:29 В стране и мире
Видео
МИД РФ: США после объявления о выходе из ДОН просили союзников передавать данные о полетах
07:54 Армия
Видео
Поразить мишени: как в Тульской области прошел этап конкурса АрМИ-2021 «Полярная звезда» среди спецназа
Популярное
Популярное
Видео
«Готов оказаться на месте пострадавшей»: Эдвард Бил прокомментировал аварию со своим участием в Москве
Видео
Похититель локомотивов: в Хабаровском крае задержали железнодорожника за угон тепловоза
Назван продукт, который «убивает» человека каждый день
Видео
Загадочная вспышка: падение неизвестного объекта в небе над Киргизией сняли на видео
Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.