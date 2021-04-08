СМИ: в США рассматривают возможность высылки российских дипломатов

Американское правительство завершило анализ «действий России» и теперь готовится к «ответным шагам». Такую информацию публикует агентство Bloomberg со ссылкой на несколько собственных источников.

По данным агентства, администрация Байдена закончила так называемый «разбор злонамеренных действий России». В числе якобы злонамеренных действий – традиционные для США мифические «вмешательство России в выборы» и «хакерские атаки».

Как отмечает Bloomberg, США готовятся принять некие ответные меры. Среди предполагаемых ответных мер фигурирует возможная высылка российских дипломатов, среди которых, по мнению авторов материала, якобы скрываются сотрудники разведки.

В материале также отмечается, что Вашингтон может провести закрытые консультации с Москвой, в ходе которых представит данные об «ответных действиях». Никаких официальных подтверждений информации агентства на данный момент нет.