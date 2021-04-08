Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Продам все свои машины»: Эдвард Бил рассказал, как поможет пострадавшей в ДТП в Москве

Виктория Ивашечкина
11:11 08.04.2021
По словам блогера, он до сих пор не понимает, как выехал на встречку в день аварии.
«Продам все свои машины»: Эдвард Бил рассказал, как поможет пострадавшей в ДТП в Москве
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Российский блогер Эдвард Бил рассказал о помощи женщине, пострадавшей в ДТП в центре Москвы.

Он подчеркнул, что сейчас ему не удается снимать видео для блога, так как все силы уходят на восстановление Марии.

«Сейчас много проблем и надо решать их с потерпевшей Марией. Все силы бросаем на Марию сейчас, чтобы она максимально быстро восстановилась. Мы обсуждали продажу всех моих машин», - рассказал Бил, передает «Москва 24».

Блогер предположил, что, продав свои авто, он сможет получить около пяти миллионов рублей. Также Бил отметил, что до сих пор не понимает, как выехал на встречку в день аварии, так как двигался на авто со скоростью 80–90 километров в час.

ДТП на Садовом кольце произошло 1 апреля. Столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi, за рулем находился блогер Эдвард Бил. Управлявшая другим легковым авто женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами.

Накануне Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения после аварии в центре Москвы. При этом его адвокат Сергей Жорин отметил, что степень вины Эдварда Била будет установлена судом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:21 В стране и мире
Зеленский прибыл в Донбасс
10:29 В стране и мире
МИД РФ: США после объявления о выходе из ДОН просили союзников передавать данные о полетах
07:54 Армия
Видео
Поразить мишени: как в Тульской области прошел этап конкурса АрМИ-2021 «Полярная звезда» среди спецназа
05:15 Армия
Видео
Уничтожение осколочно-фугасными снарядами: кадры боевых стрельб из гаубиц «Мста-С» под Оренбургом
23:29 В стране и мире
СМИ: США планируют назначить спецпосланника по «Северному потоку-2»
Популярное
Популярное
Видео
«Готов оказаться на месте пострадавшей»: Эдвард Бил прокомментировал аварию со своим участием в Москве
Видео
Похититель локомотивов: в Хабаровском крае задержали железнодорожника за угон тепловоза
Назван продукт, который «убивает» человека каждый день
Видео
Загадочная вспышка: падение неизвестного объекта в небе над Киргизией сняли на видео
Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.