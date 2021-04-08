«Продам все свои машины»: Эдвард Бил рассказал, как поможет пострадавшей в ДТП в Москве

Российский блогер Эдвард Бил рассказал о помощи женщине, пострадавшей в ДТП в центре Москвы.

Он подчеркнул, что сейчас ему не удается снимать видео для блога, так как все силы уходят на восстановление Марии.

«Сейчас много проблем и надо решать их с потерпевшей Марией. Все силы бросаем на Марию сейчас, чтобы она максимально быстро восстановилась. Мы обсуждали продажу всех моих машин», - рассказал Бил, передает «Москва 24».

Блогер предположил, что, продав свои авто, он сможет получить около пяти миллионов рублей. Также Бил отметил, что до сих пор не понимает, как выехал на встречку в день аварии, так как двигался на авто со скоростью 80–90 километров в час.

ДТП на Садовом кольце произошло 1 апреля. Столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi, за рулем находился блогер Эдвард Бил. Управлявшая другим легковым авто женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами.

Накануне Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения после аварии в центре Москвы. При этом его адвокат Сергей Жорин отметил, что степень вины Эдварда Била будет установлена судом.