Роскомнадзор рекомендовал россиянам переходить на отечественные аналоги Zoom

Роскомнадзор рекомендовал россиянам переходить на отечественные аналоги сервиса Zoom.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на то, что американская компания Zoom Video Communications официально не подтвердила отказ от обслуживания клиентов в РФ, использование российскими компаниями зарубежных сервисов всегда будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны администраций иностранных платформ, так и утечек по их вине данных граждан РФ, передает ТАСС.

«Рекомендуем российским пользователям активнее переходить на использование отечественного программного обеспечения», - добавили в Роскомнадзоре.

Ранее в Минцифры рассказали о российских альтернативах Zoom для госучреждений. Глава ведомства Максим Паршин отметил, что в России разработано несколько систем видеосвязи, которые могут стать альтернативой Zoom.