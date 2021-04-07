В Минцифры рассказали о российских альтернативах Zoom для госучреждений

Решение ограничить Zoom для российских госучреждений является подтверждением того, что России необходимо развивать собственные технологические платформы. Об этом сообщил глава Минцифры Максим Паршин. По его словам, в России уже разработано несколько систем видеосвязи, которые могут стать альтернативой Zoom.

«Сегодня в реестре российского ПО как минимум пять конкурентоспособных российских систем видеосвязи, которые могут быть достойной альтернативой Zoom», - рассказал Паршин.

Ранее появилась информация, что компания Zoom Video Communications запретила продажу доступа к сервису госучреждениям и госкомпаниям в РФ и СНГ.