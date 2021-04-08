Москвичей предупредили об опасности для здоровья из-за «барической пилы»

В четверг, 8 апреля, в Москве и Московской области произойдет резкая смена атмосферного давления (так называемая «барическая пила») поэтому у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Давление будет резко меняться с 730 до 740 миллиметров ртутного столба, что негативного скажется на самочувствии метеозависимых людей», - пояснил метеоролог.

Он объяснил, что похолодание, которое пришло в столичный регион, объясняется влиянием фронта балканского циклона. В результате температура днем составит около 3-5 градусов, что соответствует мартовским показателям. Также ожидается дождь со снегом, причем всего выпадет около 10 миллиметров осадков, что составляет одну пятую часть всей месячной нормы. Также в Москве и области будет достаточно ветрено, предупредил Тишковец.

«Ветер достаточно плотный, юго-западный, 7-12, а в порывах будет иногда достигать и 14-19 метров в секунду, что для мегаполиса является штормовым показателем», - указал метеоролог.

При этом он заверил, что похолодание будет непродолжительным, и уже в ночь с пятницы на субботу ситуация начнет меняться из-за антициклона, который принесет в столичный регион погоду, характерную для наступления фенологической весны: ожидается много солнца, отсутствие осадков и теплый южный ветер.