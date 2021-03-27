Психотерапевт рассказала, как весна воздействует на психику человека

Врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович рассказал, что весной обострения бывают ощутимы, при этом, вопреки популярному мнению, данное время года тут ни при чем.

По словам специалиста, обострения психического состояния начинаются зимой, в частности, из-за некомфортных природных условий.

«Весной, наоборот, удлиняется световой день, становится теплее, все зацветает, распускается. Единственное, надо отметить, что по весне меняется гормональный фон, который обеспечивает определенный подъем», –предположил Александр Федорович в интервью для радио Sputnik.

При этом, по его мнению, значение данного фактора также не следует преувеличивать. Федорович отметил, что первое весеннее полнолуние, которое будет 28 марта, не повлияет на поведение людей.

По словам психотерапевта, полнолуние – это, скорее, некий символ. Федорович напомнил, что есть некие средневековые описания лунатизма, в которых больше мистики, чем реальности.

По мнению специалиста, любые разговоры о влиянии фаз Луны объясняются лишь иррациональной тягой части людей к чему-то загадочному.