Zoom заявила о готовности обслуживать клиентов в РФ и странах СНГ

Американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, готова и дальше обслуживать клиентов в России и других странах СНГ. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

«Нынешние и новые пользователи как в частном, так и в общественном секторе могут рассчитывать на получение доступа к аккаунтам в Zoom напрямую через наш сайт», - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили о том, что Zoom якобы запретила продавать услуги государственным учреждениям и компаниям в России и странах СНГ. Позднее в Zoom Video Communications отметили, что это могло быть сообщением лишь одной из компаний-партнеров.