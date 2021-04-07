СМИ: Zoom отключила российские госкомпании от видеосвязи

Компания Zoom Video Communications, которая предоставляет услуги для видеоконференций, запретила дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Об этом сообщает издание CNews и газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо RightConf, дистрибьютора Zoom в РФ.

«Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора», - подтвердил гендиректор RightConf Андрей Петренко

По его словам, теперь российские вузы, школы, государственные компании и структуры не смогут пользоваться корпоративной связью Zoom, а их конференции будут ограничены 40 минутами.

Эксперты отмечают, что такое решение, вероятно, связано с санкционными рисками. На использование программы частными лицами никаких ограничений не накладывается.