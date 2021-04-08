В горящий отсек зайдут и тонущий корабль остановят: девушки-курсанты поборолись за живучесть под Петербургом
Условия, в которых проводились тренировки, были максимально приближены к боевым.
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В Санкт-Петербурге на базе Военно-морского политехнического института прошли учения девушек-курсантов по борьбе за живучесть корабля.
Условия, в которых проводились тренировки, были максимально приближены к боевым. Заделать пробоину в корпусе, потушить пожар в закрытом отсеке, и оперативно покинуть судно на спасательном плоту - все это нужно было сделать максимально быстро.
Между тем на Тоцком полигоне в Оренбургской области прошли учения артиллеристов. Военнослужащие выполнили боевые стрельбы из самоходных артиллерийских гаубиц Мста-С.