Уничтожение осколочно-фугасными снарядами: кадры боевых стрельб из гаубиц Мста-С под Оренбургом

Центральный военный округ опубликовал видео с контрольной проверки войск за зимний период обучения. На кадрах военнослужащие в Оренбургской области проводят боевые стрельбы из самоходных артиллерийских гаубиц Мста-С, которые из-за внешней схожести в народе называют танками.

Практические действия проходили на Тоцком полигоне. Артиллеристы отработали уничтожение базы противника на расстоянии 17 км. Стрельбы велись со сменой основных и запасных позиций, прямой и полупрямой наводкой. Для уничтожения «неприятеля» использовались осколочно-фугасные снаряды.

Самоходная гаубица весит 42 тонны и может стрелять 152-миллиметровыми снарядами на расстояния до 30 километров.