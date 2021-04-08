Пожарные потушили огонь на складах в Люберцах

Мощный пожар на складах в подмосковных Люберцах потушен. Об этом сообщили в МЧС. Там уточнили, что ликвидация открытого горения произошла в 00:05.

Склад с бытовой химией и спортивным инвентарем загорелся около 19 часов в среду, 7 апреля. В 21.15 пожар был локализован на площади 6 тысяч квадратных метров.

В тушении принимали участие более 80 человек и свыше 20 единиц техники. Борьбу с огнем осложнял сильный ветер. Сообщений о пострадавших или погибших в результате ЧП не поступало.