Пожарные потушили огонь на складах в Люберцах
В тушении принимали участие более 80 человек и свыше 20 единиц техники. Борьбу с огнем осложнял сильный ветер.
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Мощный пожар на складах в подмосковных Люберцах потушен. Об этом сообщили в МЧС. Там уточнили, что ликвидация открытого горения произошла в 00:05.
Склад с бытовой химией и спортивным инвентарем загорелся около 19 часов в среду, 7 апреля. В 21.15 пожар был локализован на площади 6 тысяч квадратных метров.
В тушении принимали участие более 80 человек и свыше 20 единиц техники. Борьбу с огнем осложнял сильный ветер. Сообщений о пострадавших или погибших в результате ЧП не поступало.