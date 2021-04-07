Огненная буря и риск обрушения: площадь пожара в Люберцах выросла до 6 000 кв. м
Борьбу с огнем осложняет сильный ветер и то, что на складе хранятся легковоспламеняющиеся изделия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Площадь пожара на складе с бытовой химией в подмосковных Люберцах выросла до шести тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Пожарные опасаются возможного обрушения полыхающих конструкций.
Над местом ЧП клубится черный и едкий дым, видны языки пламени. К месту возгорания прибывают все новые машины пожарных.
В тушении принимают участие более 80 человек и свыше 20 единиц техники. Борьбу с огнем осложняет сильный ветер и то, что на складе хранятся легковоспламеняющиеся изделия. Сообщений о пострадавших или погибших в результате ЧП не поступало.