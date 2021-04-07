Назван продукт, который «убивает» человека каждый день

Важно сократить потребление хлеба и ничем его не заменять. Об этом на YouTube-канале рассказал диетолог Алексей Ковальков. Как утверждает врач, большинство людей не тратят столько энергии, сколько получают от этого продукта.

Как заявил специалист, чтобы потратить калории, полученные от одного куска хлеба, требуется час занятий в спортивном зале. Кроме того, по словам Ковалькова, в этом продукте содержится большое количество углеводов, тем самым сдоба способна нанести даже больший вред, чем сахар.

«Если сравнивать его с сахаром-рафинадом, то уровень гликемического индекса хлеба составляет 80, а сахара всего 65. Получается, что хлеб гораздо более вредный, чем сахар… Это нас убивает, разрушает нашу поджелудочную», - заявил он.

Врач подчеркнул, что нет необходимости полностью исключать хлеб из своего рациона, однако употреблять его следует не чаще чем два-три раза в год.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал «Звезде» о том, какой хлеб является наиболее безвредным для здоровья человека.