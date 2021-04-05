Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог рассказал о вреде употребления хлеба

Виктория Ивашечкина
13:54 05.04.2021
По словам специалиста, хлеб может быть заменен довольно многими продуктами, в частности, крупами.
Диетолог рассказал о вреде употребления хлеба
© Фото: marco aurelio, Pixabay
Читайте нас на:

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал «Звезде» о том, какой хлеб является наиболее безвредным для здоровья человека. Также, по словам специалиста, вредность продукта определяется по большому счету количеством, а не составом.

«Вредность данного продукта определяется не его названием, даже во многом не составом, а в основном количеством, то есть сколько его присутствует в ежедневном рационе человека. Если его в питании не так много, то проблем особых нет. Его можно исключить. Хлеб может быть заменен довольно многими продуктами», - отметил Гинзбург.

По словам диетолога, хлеб можно заменить крупами, крупяными блюдами. Гинзбург подчеркнул, что особенно полезен грубый хлеб с пищевыми волокнами, он очень сытный, но при этом совсем не калорийный.

Ранее диетолог, нутрициолог Мария Черняева рассказала, что употребление свежего хлеба людьми с заболеваниями органов ЖКТ может привести к обострениям. По словам Черняевой, только что испеченные хлебобулочные изделия отличаются структурой и составом. В частности, кислотными свойствами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:49 Армия
Видео
Всадники небес: легендарные «Русские Витязи» отмечают 30-летний юбилей
12:40 Армия
Видео
Тысячи военнослужащих, бронетехника и авиация: как прошла первая сводная репетиция Парада Победы
11:46 В стране и мире
Открывшего стрельбу по коллегам на станции «Рязанский проспект» полицейского приговорили к 19 годам
10:55 В стране и мире
В МИД РФ заверили, что США не смогут помешать завершению строительства «Северного потока - 2»
10:20 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала в Кисловодске готовившего нападение на силовиков террориста
Популярное
Популярное
Видео
В США найдены племянники Гитлера, которым правительство страны до сих пор выплачивает компенсации
Врачи предупредили о смертельно опасных последствиях употребления горячего чая
Россиян предупредили об опасности майского солнца
Врач перечислил важные отличия плохого доктора от хорошего
Над зданием британской спецслужбы MI6 заметили флаг трансгендеров
Видео
Уборщица Центра культуры в Латвии удивила администрацию игрой на фортепиано, снятой на камеры видеонаблюдения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.