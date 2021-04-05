Диетолог рассказал о вреде употребления хлеба

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал «Звезде» о том, какой хлеб является наиболее безвредным для здоровья человека. Также, по словам специалиста, вредность продукта определяется по большому счету количеством, а не составом.

«Вредность данного продукта определяется не его названием, даже во многом не составом, а в основном количеством, то есть сколько его присутствует в ежедневном рационе человека. Если его в питании не так много, то проблем особых нет. Его можно исключить. Хлеб может быть заменен довольно многими продуктами», - отметил Гинзбург.

По словам диетолога, хлеб можно заменить крупами, крупяными блюдами. Гинзбург подчеркнул, что особенно полезен грубый хлеб с пищевыми волокнами, он очень сытный, но при этом совсем не калорийный.

Ранее диетолог, нутрициолог Мария Черняева рассказала, что употребление свежего хлеба людьми с заболеваниями органов ЖКТ может привести к обострениям. По словам Черняевой, только что испеченные хлебобулочные изделия отличаются структурой и составом. В частности, кислотными свойствами.