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«Глухой звук падения»: мужчина, спасший девушку в московском метро, раскрыл подробности произошедшего

Светлана Иванова
09:28 07.04.2021
Герой сообщил, что звук падения человека на рельсы невозможно перепутать с другими звуками.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сотрудник Департамента гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Кирилл Кравченко, который спас девушку, упавшую на станции метро «Красносельская», рассказал, что стал свидетелем падения человека в подземке не впервые, поэтому и не растерялся. ЧП произошло накануне.

«Услышал такой глухой звук, этот звук ни с чем не спутаешь, это звук, когда человек падает на рельсы. Тут же я увидел, что три или четыре девчонки побежали с криками к той платформе, я понял, что что-то произошло, и тут же побежал в ту сторону», - рассказал Кравченко.

По словам мужчины, он подбежал к краю платформы, оценил расстояние до приближающегося поезда, понял, что состав успевает оттормозиться. Кравченко помог девушке подняться и поинтересовался ее самочувствием.

По словам мужчины, когда девушку удалось вытащить, на помощь подоспели полицейские.

Пострадавшей вызвали скорую. Сейчас девушка госпитализирована. Она находится в состоянии шока и не может объяснить, как оказалась на рельсах. Переломов или других серьезных травм у пострадавшей нет.

Кравченко напомнил, что в случае падения на рельсы ни в коем случае нельзя дотрагиваться контактного рельса, который проходит вдоль края платформы. Кроме того, необходимо оценить расстояние до приближающего поезда и в случае, если оно безопасное, следует направляться к началу платформы, где есть специальная лестница, по которой помогут подняться.

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