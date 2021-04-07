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Борисов исключил переезд авиационных конструкторских бюро в другие города России

Виктория Ивашечкина
08:28 07.04.2021
По словам вице-премьера России, реформирование ОАК носит эволюционный характер.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: пресс-служба ГК «Ростех»
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что реорганизация Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) не коснется конструкторских бюро.
Переводить их из одного города в другой не будут.

Борисов во время посещения одного из заводов корпорации «Ростех» в подмосковных Луховицах отметил, что реформирование ОАК носит эволюционный характер. Кроме того, перемены будут касаться управленцев, а не производственников.

«Все разговоры о переезде КБ в другие города нужно исключить и прекратить, такой глупости никто не допустит. Пусть все спокойно работают на своих местах», - подчеркнул вице-премьер РФ.

По словам Юрия Борисова, сегодня необходимо думать о том, что проблема импортозамещения в условиях введенных и планируемых санкций выходит на первый уровень.

Ранее сообщалось, что компании «Сухой» и «МиГ» планируется объединить в Единый корпоративный центр самолетостроения ОАК, который будет размещен в Москве». В его подчинении также будут находиться компании «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут».

Подчеркивается, что преобразования проводятся с целью повышения экономической устойчивости группы ОАК, оптимизации управленческого аппарата, снижения издержек.

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