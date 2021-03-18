Компании «МиГ» и «Сухой» объединят в Корпоративный центр самолетостроения

Компании «Сухой» и «МиГ» планируется объединить в Единый корпоративный центр самолетостроения ОАК, который будет размещен в Москве, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех». В его подчинении также будут находиться компании «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут».

Соответствующее решение было утверждено Ростехом на совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации. Преобразования проводятся с целью повышения экономической устойчивости группы ОАК, оптимизации управленческого аппарата, снижения издержек.

Кроме этого, создается Единый инженерно-конструкторский центр ОАК, в который должны войти все авиационные конструкторские бюро. Для контроля проводимых преобразований Чемезов намерен сам возглавить совет директоров входящей в Ростех ОАК.

Оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры. Конструкторские школы сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда, подчеркнули в пресс-службе.