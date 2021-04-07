В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян

Россиянам не потребуется менять паспорта в случае одобрения законопроекта МВД, которым предусматриваются внесение изменений в последнюю страницу документа. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возможными изменениями будет установлено, что паспорт является действительным на время до его замены, но не позднее 30 дней после достижения россиянином 20 и 45 лет.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел РФ подготовило законопроект, в котором предполагаются изменения на последней странице паспорта - в ней будет дополнен текст.

В настоящий момент на 20 странице документа находится памятка с выноской из положения о паспорте гражданина РФ. В нее будет внесено напоминание о том, что данным удостоверением личности обязаны владеть россияне, достигшие возраста 14 лет.

Также в основном документе гражданина будет упомянуто о возможности внести отметки о группе крови, резус-факторе и причинах признания паспорта недействительным.