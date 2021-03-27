Юрист рассказал, к чему приведут изменения в российских паспортах

Возможность пользоваться паспортом еще месяц после истечения срока его действия - мера, направленная на защиту прав граждан. Так считает юрист Сергей Богатов, который оценил новый законопроект МВД России. В беседе со «Звездой» он уточнил, что новая мера позволит гражданам продолжать пользоваться государственными сервисами и услугами.

«Если исходить из этой логики - инициатива понятна. Когда заканчивается срок действия паспорта, мы не имеем возможности заходить на портал Госуслуг и конкретный гражданин оказывается блокированным. Подобная мера поспособствует защите прав граждан», - уверен Богатов.

Ранее в МВД предложили изменить последнюю страницу паспорта, где будет дополнен текст памятки для его владельца. Так, там появится информация о том, что документ считается действительным в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения его персональных данных.