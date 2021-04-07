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Диетолог рассказала, может ли подсчет калорий привести к расстройству психики

Виктория Ивашечкина
07:44 07.04.2021
При этом для других людей такой способ контролировать свой вес является удобным и комфортным.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: zuzyusa, Pixabay
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Гастроэнтеролог, диетолог Евгения Маевская рассказала «Звезде» о том, что ежедневный подсчет калорий может негативно сказаться на психике некоторых людей. Как отметил врач, у людей может развиться расстройство пищевого поведения.

«С точки зрения долговременного результата, подсчет калорий - это тот метод контроля, который работает в долгосрочной перспективе. Считая калории, можно действительно контролировать свой вес. Долгосрочная перспектива - это наблюдение за весом людей в течение пяти лет. В принципе это не так уж мало», - отметила Маевская.

По ее словам, нужно в первую очередь ориентироваться по психотипу пациента, если речь идет о ежедневном подсчете калорий.

«Есть люди, для которых подобное станет одним из путей нарушения пищевого поведения, им будет постоянно тяжело. Но есть пациенты для которых такой подсчет удобен, комфортен. Это позволяет контролировать то, что они едят, их это только успокаивает», - подчеркнула врач.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что быстрее и легче всего могут похудеть люди, у которых соблюдается высокий расход энергии, а также те, у кого метаболизм настолько пластичен, что сам с легкостью переключается на расход энергии.

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