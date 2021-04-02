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Диетолог рассказал, кому легче всего похудеть

Алена Миронова
06:52 02.04.2021
По мнению эксперта, самый простой способ стимулировать метаболизм - расширить двигательную активность, а также позаботиться о полноценном сне.
Диетолог рассказал, кому легче всего похудеть
© Фото: pixabay.com
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Быстрее и легче всего могут похудеть люди, у которых соблюдается высокий расход энергии, а также те, у кого метаболизм настолько пластичен, что сам с легкостью переключается на расход энергии. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Это свойства в основном людей молодых, мускулистых, психологически открытых, которые любят много двигаться, проводить время на воздухе, в движении. Такие люди обычно полнотой не отличаются» – передает радио Sputnik слова эксперта.

Врач также развеял миф о «широкой кости». Он подчеркнул, что масса костной ткани абсолютно адекватна мышечному развитию, а также общей массе тела.

«Например, весит девушка 70 килограммов, прекрасно выглядит, но прочитала, что с ее ростом должна весить 65, и начинается изнурение. Она пытается не есть, от всего отказывается, срывается, всем жалуется. И кто-то говорит ей, что у нее просто "кость широкая"», - объяснил эксперт.

Врач считает самым простым способом стимулировать метаболизм  расширение двигательной активности, а также полноценный сон. Оказать положительное воздействие может также душ с легким контрастированием.

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