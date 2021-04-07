В Гидрометцентре спрогнозировали солнечные выходные в Европейской России

В центральной части Европейской России ожидаются хмурый четверг и теплые, солнечные выходные. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Сейчас очень интересный процесс, давление низкое, скучноватая погода… во второй половине среды умеренный дождь, а 8 апреля Москва окажется в центре циклона. Будет облачно и хмуро», - заявил он.

По словам метеоролога, температурные показатели и в дневные, и в ночные часы будут одинаковыми.

Вильфанд также завил, что в четверг ожидается «совершенно хмурая» погода, давление будет на 15-20 мм ниже обычного. Специалист добавил, что в пятницу давление начнет повышаться и разность температур станет заметной.

«В субботу будут 10-13 днем, а в воскресенье ночью будет около нуля, а днём до 15 градусов. Если температура дневная около 15 градусов, то наступает уже весна», - сказал Вильфанд.

Ранее врач-дерматолог Натэла Гришина заявила, что даже ранее весеннее солнце может нести опасность для кожи из-за ультрафиолета. Она предупредила, что после зимнего периода наблюдается снижение иммунитета кожи, поэтому принимать долго солнечные ванны не стоит.