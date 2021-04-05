Дерматолог предупредила об опасности раннего весеннего солнца для здоровья

Даже ранее весеннее солнце может нести опасность для кожи из-за ультрафиолета. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-дерматолог Натэла Гришина. Она предупредила, что после зимнего периода наблюдается снижение иммунитета кожи, поэтому принимать долго солнечные ванны не стоит.

«Если говорить о раннем весеннем солнце, то оно действительно может быть опасно, если сразу резко выходить на солнце, кожа еще не защищена, еще нет иммунитета у нее, и можно, находясь долго на таком раннем солнце, действительно, даже получить легкие ожоги», - указала доктор.

Она призвала даже весной всех людей использовать крема для того, чтобы защитить кожу от ультрафиолетового излучения. При этом тем, у кого кожа склонна к пигментации, стоит применять определенные средства с повышенным защитным фактором, тогда как всем остальных хватит обычных косметических кремов.

«Обычные люди, у которых нет проблем с пигментацией и нет нарушений меланогенеза, могут использовать обычные кремы, где фактор защиты порядка 8-10 SPF», - уточнила дерматолог.

Она напомнила, что ультрафиолетовое излучение способно проникать на уровень ДНК, то есть преодолевать очень глубокие слои кожи, попадая непосредственно в клетку.