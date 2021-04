В стране и мире В Египте заявили, что инцидент с контейнеровозом произошел из-за человеческой ошибки Виктория Ивашечкина Также подчеркивается, что на судне присутствовал лоцман от управления канала. © Фото: Ahmed Gomaa, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что происшествие с контейнеровозом Ever Given, которое стало причиной блокировки Суэцкого канала, произошло из-за человеческой ошибки. «Есть вероятность, что капитан допустил ошибку при управлении или регулировании скорости», - отметил Рабиа. Он также подчеркнул, что результат анализа имеющихся данных укрепил мнение о том, что инцидент стал следствием человеческой ошибки. По словам Рабиа, на судне присутствовал лоцман от управления канала. При этом он подчеркнул, что власти Суэцкого канала не несут никакой ответственности за инцидент, передает ТАСС. Напомним, 23 марта контейнеровоз Ever Given в условиях сильного ветра и песчаной бури сел на мель, полностью перегородив русло канала. Шесть дней ушло на снятие судна с мели. Порядка 500 кораблей оказались в пробке. Экономический ущерб от простоя ежедневно достигал 10 миллиардов долларов. Многие суда не стали ждать открытия канала и отправились в Европу вокруг Африки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика