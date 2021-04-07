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В рамках проверки комиссии Генштаба: в Бурятии по тревоге подняли ракетное соединение

Иван Линдеманн
06:00 07.04.2021
Комиссия, помимо проверки нормативов, оценила состояние парковой зоны, условия эксплуатации и хранения вооружений, специальной и военной техники.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Комиссия Генштаба ВС РФ начала проверку частей и воинских соединений Восточного военного округа. В ходе работы комиссии в общевойсковой армии в Бурятии по тревоге было поднято ракетное соединение на ОТРК «Искандер-М».

Военнослужащие были приведены в высшие степени боевой готовности. После этого они совершили марш на штатной технике в заданный район и отработали элементы всестороннего обеспечения. По прибытию личный состав выполнил электронные пуски ракет по указанным целям.

Комиссия, помимо проверки нормативов, оценила состояние парковой зоны, условия эксплуатации и хранения вооружений, специальной и военной техники. Особое внимание было уделено оперативному реагированию на внезапно поступающие вводные, а также оценки готовности командиров к принятию решений в сложной тактической обстановке.  Также проверке подверглись мотострелковое и танковое соединения общевойсковой армии Восточного военного округа.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о проходящих в Вооруженных силах плановых контрольных проверках за зимний период обучения. Глава ведомства отметил, что войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений

Шойгу потребовал обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники. Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных сил.

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