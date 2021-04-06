Шойгу сообщил о начале контрольных проверок боевой готовности ВС РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о проходящих в Вооруженных силах плановых контрольных проверках за зимний период обучения.

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки», - сказал он в ходе селекторного совещания, которое состоялось в Национальном центре управления обороной РФ.

Министр отметил, что войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Шойгу потребовал обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники.

Всего в течение апреля будет проведено 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных сил.

При этом в Восточном военном округе в рамках данных мероприятий проводится проверка комиссией Генерального штаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский Восточного военного округа.

В остальных военных округах и на Северном флоте контрольные проверки проводятся под руководством командующих войсками (силами).