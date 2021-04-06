Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Шойгу сообщил о начале контрольных проверок боевой готовности ВС РФ

Андрей Аркадьев
14:49 06.04.2021
Всего в течение апреля будет проведено 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о проходящих в Вооруженных силах плановых контрольных проверках за зимний период обучения.

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки», - сказал он в ходе селекторного совещания, которое состоялось в Национальном центре управления обороной РФ.

Министр отметил, что войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Шойгу потребовал обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники.

Всего в течение апреля будет проведено 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных сил.

При этом в Восточном военном округе в рамках данных мероприятий проводится проверка комиссией Генерального штаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский Восточного военного округа.

В остальных военных округах и на Северном флоте контрольные проверки проводятся под руководством командующих войсками (силами).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:52 В стране и мире
Видео
«Выполняет команды американских хозяев»: бывший премьер-министр Украины объяснил метания Киева по переговорам в Донбассе
12:33 Армия
Видео
Шойгу заявил что за шесть лет в АрМИ приняли участие 3 млн военнослужащих из РФ
11:11 В стране и мире
Володин рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом сотрудницы аппарата Госдумы
11:06 В стране и мире
Белозерцев признался в получении 20 миллионов рублей от Шпигеля
10:23 Армия
Видео
Пламя и грохот: российские военнослужащие засыпали снарядами полигон Ляур в Таджикистане
Популярное
Популярное
Лещенко рассказал о четырех перенесенных инфарктах после COVID-19
Не стало звезды сериала «Чернобыль» Пола Риттера
Мясников рассказал, на какие заболевания указывают проблемы с ногтями
Организатор концерта Клавы Коки и Niletto в Псковской области ответила на обвинения в нарушении мер по COVID-19
Видео
«Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск «Калибра» из акватории Японского моря: видео
Видео
В США найдены племянники Гитлера, которым правительство страны до сих пор выплачивает компенсации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.