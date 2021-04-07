Врач рассказала, как сделать вкусным диетическое питание

Диетическая еда, лишенная ярких вкусовых оттенков, тоже способна доставлять человеку удовольствие от трапезы. О способах сделать такую пищу вкуснее рассказала «Звезде» диетолог и гастроэнтеролог Евгения Маевская.

По ее словам, человек устроен таким образом, что еда для него воспринимается как вкусная, если содержит достаточное количество сахара или жира, а потому диетическое питание, кардинально отличающееся от обычного рациона, может показаться пресным. Однако, отметила Маевская, рецепторы со временем способны адаптироваться к практически к любой пище и ее вкус будет чувствоваться более насыщенным.

«Восприятие вкуса сладкого, жирного, соленого происходит у каждого человека, если его питание, как сейчас модно говорить, чистое, то есть лишенное каких-либо пищевых стимуляторов», - подчеркнула специалист.

На начальном же этапе соль, например, можно заменять специями.

«Это могут быть не только привычные перец, кориандр, гвоздика, но и сушеные травы, такие как петрушка, укроп», - пояснила Маевская.

Помимо этого, можно поэкспериментировать с термической обработкой пищи, добавила диетолог.

«Запеченная куриная грудка с тимьяном, либо с апельсином, либо с сухим укропом и чесноком будет гораздо вкуснее, нежели куриная грудка вареная, хотя и та и другая относятся к диетическому питанию», - заключила Маевская.

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