Выездные бригады вакцинации начали работать еще в двух московских ТЦ

В Москве с 7 апреля выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать еще в двух торговых центрах - «Эльбрус» в Южном административном округе города и «Парк-хаус» в Северо-Восточном.

В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований. Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а их самочувствие контролируется в течение получаса после введения препарата.

О том, как идет вакцинация в ТЦ «Парк-хаус» рассказала главный врач городской поликлиники №218 Нателла Парсаданян. Медик, в частности, сообщила, в какое время можно будет сделать прививку, чем отличается вакцинация в выездных пунктах от введения препарата в поликлиниках, и что желающим нужно иметь при себе для получения вакцины.

«Сегодня в торговом центре "Парк-хаус" свою работу начала выездная бригада вакцинации. Принимать желающих начали с 10 утра. Мы прививаем граждан препаратом "Спутник V". Бригада будет работать ежедневно с 10 до 21 часа», - поделилась информацией главврач.

Парсаданян также рассказала, что вакцинация в выездных пунктах ничем не отличается от вакцинации в обычных поликлиниках. При этом она обратила внимание, что возможность сделать прививку в ТЦ - это очень удобно.

«По технологии ничем. Потому, что здесь достаточно хорошее оборудование, в том числе и морозильное. Вакцинация в торговом центре - это удобно, это доступно для наших жителей. К нам постоянно приходят граждане для вакцинации против COVID-19. Заранее записываться не нужно. Достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС», - сказала специалист.

Она также рекомендовала гражданам вводить оба компонента препарата в одном и том же месте, и посоветовала сделать прививку абсолютно всем категориям граждан, но в первую очередь - пожилым людям.

Напомним, что вакцинация населения в России проходит абсолютно бесплатно.