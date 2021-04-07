Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Выездные бригады вакцинации начали работать еще в двух московских ТЦ

Роман Захаров
20:45 07.04.2021
Главный врач городской поликлиники №218 Нателла Парсаданян рассказала, как проходит вакцинация в торговом центре «Парк-хаус».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Москве с 7 апреля выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать еще в двух торговых центрах - «Эльбрус» в Южном административном округе города и «Парк-хаус» в Северо-Восточном.

В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований. Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а их самочувствие контролируется в течение получаса после введения препарата.

О том, как идет вакцинация в ТЦ «Парк-хаус» рассказала главный врач городской поликлиники №218 Нателла Парсаданян. Медик, в частности, сообщила, в какое время можно будет сделать прививку, чем отличается вакцинация в выездных пунктах от введения препарата в поликлиниках, и что желающим нужно иметь при себе для получения вакцины.

«Сегодня в торговом центре "Парк-хаус" свою работу начала выездная бригада вакцинации. Принимать желающих начали с 10 утра. Мы прививаем граждан препаратом "Спутник V". Бригада будет работать ежедневно с 10 до 21 часа», - поделилась информацией главврач.

Парсаданян также рассказала, что вакцинация в выездных пунктах ничем не отличается от вакцинации в обычных поликлиниках. При этом она обратила внимание, что возможность сделать прививку в ТЦ - это очень удобно.

«По технологии ничем. Потому, что здесь достаточно хорошее оборудование, в том числе и морозильное. Вакцинация в торговом центре - это удобно, это доступно для наших жителей. К нам постоянно приходят граждане для вакцинации против COVID-19. Заранее записываться не нужно. Достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС», - сказала специалист.

Она также рекомендовала гражданам вводить оба компонента препарата в одном и том же месте, и посоветовала сделать прививку абсолютно всем категориям граждан, но в первую очередь - пожилым людям.

Напомним, что вакцинация населения в России проходит абсолютно бесплатно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:04 В стране и мире
В ЛНР заявили, что мирный житель подорвался у линии соприкосновения
21:11 В стране и мире
«Закончились безрезультатно»: Грызлов рассказал об итогах переговоров по Донбассу
20:06 В стране и мире
Видео
Дым и пламя: опубликовано видео крупного пожара на складе в Люберцах
18:45 Армия
Видео
Кубинский бриллиант: «Русские Витязи» и «Стрижи» показали свой коронный номер на репетиции Парада Победы в Подмосковье
20:53 ОПК
В технополисе «Эра» представили робота-манипулятора для работ в космосе
Популярное
Популярное
Назван продукт, который «убивает» человека каждый день
Видео
«Глухой звук падения»: мужчина, спасший девушку в московском метро, раскрыл подробности произошедшего
Видео
Загадочная вспышка: падение неизвестного объекта в небе над Киргизией сняли на видео
Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
Видео
В Сочи самолет «сдуло» с посадочной полосы из-за плохой погоды: видео
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.