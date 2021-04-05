В МИД РФ заверили, что США не смогут помешать завершению строительства «Северного потока - 2»

Санкции Вашингтона не остановят строительство «Северного потока - 2», потому что газопровод будет в скором времени достроен. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Уверены, что практикуемые США ограничительные меры, в том числе в качестве инструмента нечестной конкуренции (преимущества для поставок американского СПГ в Европу), не остановят строительство "Северного потока - 2"», - сказал он.

Панкин отметил, что из-за высокой степени готовности проекта США усиливают давление на него.

«Строительство газопровода "Северный поток - 2" близится к завершению. Именно поэтому США усиливают давление на проект, угрожая санкциями участвующим в его строительстве компаниям», - цитирует РИА Новости дипломата.

Он добавил, что односторонние ограничительные меры Америки в отношении проекта, принимаемые в обход Совбеза ООН, возмущают не только Россию, но и официальные, деловые и общественные круги большинства стран в Европе.

По словам Панкина, в столицах Германии, Австрии и некоторых других европейских государств не понимают, почему энергетическую политику региона должен регулировать Вашингтон, а также задаются вопросом, почему ЕС должен отказываться от выгодного ей проекта.

«Заинтересованные в проекте страны твердо выступают за завершение строительства газопровода и не согласны с американским диктатом», - заявил замглавы МИД РФ, указав, что в стратегическом плане «Северный поток - 2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед.

Панкин подчеркнул, что газопровод отвечает экономическим интересам и России, и Европы благодаря устойчивым поставкам газа в ЕС по конкурентным ценам и кратчайшему пути.