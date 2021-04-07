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«Надеемся на здравый смысл США»: Патрушев заявил о желании Москвы наладить диалог с Вашингтоном

Роман Захаров
20:18 07.04.2021
Секретарь Совбеза РФ дал оценку российско-американским отношениям.
«Надеемся на здравый смысл США»: Патрушев заявил о желании Москвы наладить диалог с Вашингтоном
© Фото: pixabay
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Российско-американские отношения в настоящий момент находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в беседе с «Коммерсантом».

«Политическая ситуация сегодня действительно неблагоприятная, отношения двух стран на самом низком уровне с окончания холодной войны», - сказал он.

В то же время секретарь Совбеза напомнил, что многолетняя история взаимоотношений двух стран показывает, как в решающие моменты государства могли наладить сотрудничество, невзирая на существовавшие разногласия.

«Поэтому мы все же полагаем, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл, и будет начат предметный российско-американский диалог по вопросам, которые без конструктивного взаимодействия между нашими странами в принципе не могут эффективно решаться», - уточнил Патрушев.

При этом он высказал мнение, что прогнозы дальнейшего развития отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией трудно назвать обнадеживающими, а перспективы улучшения этой ситуации надо «оценивать трезво».

«Мы настроены на диалог в сферах взаимного интереса и надеемся, что США проявят такую же заинтересованность», - добавил секретарь Совета безопасности.

Кроме того, по словам Николая Патрушева, для российского руководства оптимальным является сценарий нормализации отношений не только США, но и с Евросоюзом.

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