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Запах пластика и черные клубы: к полыхающему в Люберцах складу прибыл пожарный поезд

Алексей Кошкин
22:07 07.04.2021
По последним данным, огнем охвачены шесть тысяч квадратных метров площади, здание может рухнуть.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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По последним данным, погибших и пострадавших на пожаре в Люберцах, где полыхает склад бытовой химии, нет. Горит трехэтажное здание, но по своим размерам оно значительно выше.

Огнем объяты склады и административные здание, внутри которого проводился ремонт. Пожарные проливают рядом стоящий склад, чтобы он не вспыхнул. На месте пожара ощущается высокая температура, огонь горит несмотря на дождь и все усилия пожарных. Здание может рухнуть.

«По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось горение на первом этаже. Из-за сильного ветра, площадь пожара значительно увеличилась. По прибытии зональной службы пожаротушения был объявлен повышенный ранг пожара номер три», - рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Вадим Андя.

В воздухе чувствуется сильный запах гари и пластика. Дышать трудно, валят клубы черного дыма, которые порывами ветра сносит в сторону жилых кварталов. По последним данным, пожар локализован на площади в шесть тысяч квадратных метров. На пожаре работают 80 человек личного состава и 20 пожарных расчетов.

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