Дым и пламя: опубликовано видео крупного пожара на складе в Люберцах

Пользователи Сети опубликовали видео крупного пожара на складе спортивного инвентаря и бытовой химии в подмосковных Люберцах. На записи видно, что на место ЧП прибыли несколько машин экстренных служб. Также в кадр попадают клубы черного густого дыма, устремляющиеся в небо от кровли горящего строения.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе в Люберцах увеличилась до пяти тысяч квадратных метров. В тушении принимают участие 80 человек и 20 единиц техники. Борьбу с огнем осложняет сильный ветер и то, что на складе хранятся легковоспламеняющиеся изделия.

Сообщений о пострадавших или погибших в результате ЧП не поступало.