«Мы готовы»: в Минцифры оценили вероятность повторения ситуации с Zoom с другими IT-гигантами

Заместитель главы Минцифры РФ Максим Паршин допустил, что мировые интернет-гиганты могут ограничить доступ российских госкомпаний к своей продукции. Россия к этому готова, отметил он.

«Мы к этому готовы и готовимся», - сказал он в среду, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в ведомстве отметили необходимость развивать собственные технологические платформы на фоне решения Zoom ограничить для российских госучреждений доступ к сервису. По словам Максима Паршина, в России уже разработано несколько систем видеосвязи, которые могут стать альтернативой Zoom.