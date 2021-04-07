Пять тысяч квадратных метров: в Люберцах полыхает склад бытовой химии

В подмосковных Люберцах горит склад с бытовой химией и спортивным инвентарем. По данным МЧС РФ, площадь пожара составляет пять тысяч метров.

«Площадь пожара - 5 000 кв. метров. Огонь быстро распространяется», - приводит ТАСС сообщение экстренного ведомства.

В МЧС добавили, что тушение огня осложняют сильный ветер и то, что на складе хранятся легковоспламеняющиеся изделия. В данный момент к борьбе с пожаром привлечено свыше 80 человек и 20 единиц техники.

Сообщений о погибших или пострадавших пока, к счастью, не поступало.