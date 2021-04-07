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В Facebook рассказали, как могли быть украдены личные данные пользователей

Ян Брацкий
20:32 07.04.2021
Ранее стало известно о краже данных пятисот миллионов пользователей из 106 стран, в том числе из России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Новых хакерских взломов не было и они не могут быть причиной глобальной утечки данных миллионов пользователей Facebook. Об этом заявили в самой компании после разразившегося скандала.

По данным социальной сети, все дело в виртуальной лазейке, которой киберпреступники воспользовались еще в 2019 году, но проблема не была полностью устранена. Ранее стало известно о краже данных пятисот миллионов пользователей из 106 стран, в том числе из России.

В Интернете всплыли личные данные пользователей, которые хранились в крупнейших дата-центрах Facebook - даже личный телефонный номер Марка Цукерберга. Один из дата-центров расположен в Швеции, за Полярным кругом и до него сегодня смогла добраться наша съемочная группа, убедившись, что ни внушительный забор, ни усиленная охрана не помогают компании сохранить данные.

«Здесь находится важный центр компании Facebook, я не думаю, что нас пустят за ворота, я уже с ними разговаривала. Это самый крупный дата-центр социальной сети, где сосредоточены данные всех пользователей, в том числе и российских», - объяснила председатель общества «Спутник» Карина Экстрем.

Роскомнадзор неоднократно требовал от Facebook начать размещение серверов компании в России. Данные наших пользователей должны храниться и обрабатываться в соответствии с законами нашей страны. Роскомнадзор уже штрафовал Facebook на четыре миллиона рублей за игнорирование предписания.

Глава Минцифры Максут Шадаев сегодня дал ясно понять, что Москва продолжит добиваться от мировых интернет-гигантов порядка в работе с данными российских пользователей. 

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