СМИ: в Facebook произошла утечка данных более 500 миллионов пользователей

В Сеть утекли личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран. Об этом сообщает издание Business Insider.

«В Сеть утекли телефонные номера, ID Facebook, полные имена, дни рождения, биографии и - в некоторых случаях - адреса электронной почты», - сообщает издание.

Представитель социальной сети заявил, что данные были похищены из-за уязвимости, исправленной в 2019 году. Несмотря на время, злоумышленники все еще могут воспользоваться данными пользователей в своих целях.

В прошлом году личные данные 150 миллионов пользователей социальных сетей Facebook, LinkedIn и Instagram оказались в открытом доступе. В числе прочего утечка содержала имена и номера телефонов.