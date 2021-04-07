Движение перекрыто: из-за горящего в Лефортовском тоннеле авто образовалась огромная пробка
На место возгорания направлены подразделения спасателей и столичных пожарных.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Пробка почти на два километра образовалась на Третьем транспортном кольце из-за пожара в Лефортовском тоннеле, где полыхает автомобиль.
Движение в тоннеле полностью перекрыто, на месте работают спасатели и пожарные подразделения. О случившемся сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
О причинах возгорания автомобиля ничего не известно, как и о возможных пострадавших в результате случившегося.