Автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле в Москве

Автомобиль вспыхнул во время движения по Лефортовскому тоннелю в Москве Из-за инцидента движение в нем перекрыто. О случившемся сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В Лефортовском тоннеле произошло возгорание автомобиля. Движение полностью перекрыто», - приводит АГН «Москва» сообщение ведомства.

Из-за происшествия на внешней стороне Третьего транспортного кольца другие автомобили выстроились в пробку длиной в 1,8 километра.