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Автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле в Москве

Ян Брацкий
19:22 07.04.2021
Из-за происшествия движение по Лефортовскому тоннелю было полностью перекрыто.
Автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле в Москве
© Фото: Евгений Одиноков РИА Новости
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Автомобиль вспыхнул во время движения по Лефортовскому тоннелю в Москве Из-за инцидента движение в нем перекрыто. О случившемся сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В Лефортовском тоннеле произошло возгорание автомобиля. Движение полностью перекрыто», - приводит АГН «Москва» сообщение ведомства.

Из-за происшествия на внешней стороне Третьего транспортного кольца другие автомобили выстроились в пробку длиной в 1,8 километра.

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