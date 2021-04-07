Кара-оол заявил о сформированной в Туве компетентной команде
Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что в республике сформирована компетентная команда, которая сможет обеспечить продолжение всех начатых дел.
«Наша команда сумела доказать свою эффективность. Люди нам поверили и вот только тогда мы смогли начать целенаправленную, системную работу», - заявил политик в своем обращении, обнародованном на его странице в Instagram.
Кара-оол отметил, что ему и его соратникам удалось многое сделать на благо республики.
«Мне выпала большая честь работать в команде сильных лидеров, мудрых политиков, настоящих патриотов Родины. Сделано много, есть достижения, и заложен хороший задел для дальнейшего развития нашей Тувы», - подчеркнул он
В заключение бывший руководитель региона добавил, что «эту созидательную основу необходимо сохранить».
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола по его собственному желанию. Врио главы республики был назначен экс-мэр Кызыла Владислав Ховалыг.