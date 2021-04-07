В стране и мире Кара-оол заявил о сформированной в Туве компетентной команде Роман Захаров По мнению экс-главы республики, ему и его соратникам удалось многое сделать на благо Тувы. © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости Читайте нас на: Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что в республике сформирована компетентная команда, которая сможет обеспечить продолжение всех начатых дел. «Наша команда сумела доказать свою эффективность. Люди нам поверили и вот только тогда мы смогли начать целенаправленную, системную работу», - заявил политик в своем обращении, обнародованном на его странице в Instagram. Кара-оол отметил, что ему и его соратникам удалось многое сделать на благо республики. «Мне выпала большая честь работать в команде сильных лидеров, мудрых политиков, настоящих патриотов Родины. Сделано много, есть достижения, и заложен хороший задел для дальнейшего развития нашей Тувы», - подчеркнул он В заключение бывший руководитель региона добавил, что «эту созидательную основу необходимо сохранить». Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола по его собственному желанию. Врио главы республики был назначен экс-мэр Кызыла Владислав Ховалыг. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика