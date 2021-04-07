Врио главы Тувы назначен экс-мэр Кызыла Владислав Ховалыг
Сегодня же с поста руководителя республики по собственному желанию ушел Шолбан Кара-оол.
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Временно исполняющим главы Тувы президент РФ Владимир Путин назначил регионального депутата, руководителя «Тываэнергосбыта», экс-мэра Кызыла Владислава Ховалыга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Сегодня же Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола, который ранее сам обратился к главе государства с соответствующей просьбой.
Оба президентских распоряжения уже вступили в законную силу.