Патрушев заявил, что у России нет планов вмешаться в конфликт в Донбассе

У России нет планов вмешиваться в конфликт в Донбассе. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в беседе с «Коммерсантом».

«Мы таких планов не вынашиваем. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры», - объяснил он.

По мнению секретаря Совбеза, нынешнее обострение на юго-востоке Украины является следствием серьезных внутренних проблем в стране, внимание от которых Киев пытается таким способом отвлечь. Патрушев убежден, что украинские власти «решают свои вопросы за счет Донбасса, в то время как капиталы из страны давно утекают за рубеж», а экономика государства, как и раньше, держится исключительно за счет обременительных иностранных кредитов, долг по которым постоянно увеличивается.

«А те остатки промышленности, которые смогли удержаться на плаву, Киев распродает иностранцам, как сейчас принято говорить, по демократическим ценам. Даже знаменитый украинский чернозем и лес железнодорожными эшелонами вывозят за рубеж, лишая страну в том числе и этого актива. А взамен - лишь те самые пирожки, которые американцы раздавали на Майдане», - подчеркнул он.

В настоящий момент ситуация на границе самопровозглашенных народных республик на юго-востоке Украины значительно обострилась. Киев прибегает к новым провокациям и стягивает дополнительную бронетехнику и военнослужащих к линии разграничения. По данным мониторинговой группы ОБСЕ, на железнодорожных станциях скопились более 600 единиц танков, гаубиц и САУ. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, это свидетельствует о ставке украинских властей на силовой сценарий разрешения конфликта.