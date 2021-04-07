В МИД РФ обвинили НАТО и Украину в наращивании активности в Черном море

Россия продолжает фиксировать постоянное наращивание активности вооруженных сил НАТО и Украины вдоль своих границ. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С ее слов, Киев продолжает стягивать значительные силы и боевую технику к линии разграничения в Донбассе.

«Одновременно происходит наращивание активности вооруженных сил стран НАТО на территории Украины и в Черном море в непосредственной близости от российских границ. На 2021 год запланировано проведение семи совместных учений на украинской территории с различными странами альянса», - говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.

Вместе с тем, значительно активизировалась разведывательная деятельность иностранных государств у границ с Россией и вблизи линии разграничения в Донбассе. При этом, отметила Захарова, используются беспилотники и радиоэлектронные средства.

«Продолжаются финансовая и материально-логистическая поддержка украинских вооруженных сил со стороны стран НАТО, поставки летальных вооружений, обучение украинских военнослужащих западными инструкторами», - добавила официальный представитель МИД России.

Ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась на днях. Глава ДНР Денис Пушилин отметил агрессивные действия Киева и постоянные провокации с его стороны. Эксперты международной наблюдательной миссии ОБСЕ также зафиксировали переброску тяжелой бронетехники ВСУ к границам самопровозглашенных республик.