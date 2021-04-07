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Найти и обезвредить: как российские саперы расчищают местность от боеприпасов в Карабахе

Андрей Аркадьев
Константин Исаев
18:12 07.04.2021
За сегодняшний день было очищено сразу 12 гектаров полей, проверено четыре здания и несколько километров дорог.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские миротворцы контролируют на 27 наблюдательных постах соблюдение режима прекращения огня в Карабахе. Военнослужащие помогают восстанавливать дома и объекты. Особое внимание уделяется безопасности проведения весенних полевых работ. Саперы ежедневно очищают местность от неразорвавшихся боеприпасов.

Мины уничтожаются на специальном полигоне. Мощность каждого взрыва тщательно контролируется, одновременно взорвать можно только строго определенное количество мин. Взрывная волна ощущается даже на расстоянии в несколько сот метров всего от четырех-пяти снарядов калибра 152 миллиметра.

Ликвидации подлежат противотанковые и противопехотные мины, снаряды, патроны, ракеты для систем реактивного залпового огня. Почти каждый день на полигон привозят все новые и новые неразорвавшиеся боеприпасы для последующего уничтожения.

Ежедневно работа наших саперов по обезвреживанию местности измеряется сотнями квадратных метров. Только за сегодняшний день было очищено сразу 12 гектаров полей, проверено четыре здания и несколько километров дорог.

«Работа не останавливается, она кипит и будет продолжаться. К этому нельзя равнодушно относиться, потому что начинается так называемое "замыливание". Группа подрывников должна выходить на работу всегда как в первый раз. Дабы не забыть ничего, и чтобы это не привело к какой-то плачевной ошибке», - рассказал командир группы уничтожения взрывоопасных предметов Илья Манякин.

В Нагорном Карабахе уже повсюду распаханы поля, закладывается основа для будущего урожая, а инженерно-саперные группы Центра гуманитарного разминирования собирают и уничтожают железный «урожай».

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