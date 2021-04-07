Миротворцы за сутки очистили 12 гектаров территории в Карабахе

Российские саперы за сутки обследовали более 12 гектаров территории в Нагорном Карабахе. В частности, от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов очищаются сельхозугодия, сообщает Минобороны России.

«Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования за сутки проверено 4 здания, очищено 12 га территории, 4 км дорог, обнаружено 11 взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении.

Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1912 га территории, 587 километров дорог, 1 662 домостроения, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 415 взрывоопасных предметов.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное перемещение граждан и восстановление объектов гражданской инфраструктуры. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности проведения весенних полевых работ и связанными с ними перемещения сельскохозяйственной техники и грузов.