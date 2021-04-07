СМИ: хоккеиста Емелина готовят к пересадке печени

У капитана омского хоккейного клуба «Авангард» Алексея Емелина была диагностирована печеночная недостаточность, в данный момент хоккеиста готовят к пересадке печени. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, спортсмен был перевезен для лечения в Москву, сейчас он находится в НИИ имени Н.В. Склифосовского.

Ранее появились сообщения, что Емелин был госпитализирован в больницу. После матча в Казани получил травму нижней части тела, а уже на следующий день пожаловался на плохое самочувствие и был доставлен в больницу.