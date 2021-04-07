СМИ: хоккеиста Емелина готовят к пересадке печени
Как сообщается, спортсмен был перевезен для лечения в Москву.
© Фото: Daniel Felipe Kutepov, Global Look Press
У капитана омского хоккейного клуба «Авангард» Алексея Емелина была диагностирована печеночная недостаточность, в данный момент хоккеиста готовят к пересадке печени. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Как уточняется, спортсмен был перевезен для лечения в Москву, сейчас он находится в НИИ имени Н.В. Склифосовского.
Ранее появились сообщения, что Емелин был госпитализирован в больницу. После матча в Казани получил травму нижней части тела, а уже на следующий день пожаловался на плохое самочувствие и был доставлен в больницу.