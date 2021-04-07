Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: хоккеиста Емелина готовят к пересадке печени

Анна Назайкина
10:18 07.04.2021
Как сообщается, спортсмен был перевезен для лечения в Москву.
СМИ: хоккеиста Емелина готовят к пересадке печени
© Фото: Daniel Felipe Kutepov, Global Look Press
Читайте нас на:

У капитана омского хоккейного клуба «Авангард» Алексея Емелина была диагностирована печеночная недостаточность, в данный момент хоккеиста готовят к пересадке печени. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, спортсмен был перевезен для лечения в Москву, сейчас он находится в НИИ имени Н.В. Склифосовского.

Ранее появились сообщения, что Емелин был госпитализирован в больницу. После матча в Казани получил травму нижней части тела, а уже на следующий день пожаловался на плохое самочувствие и был доставлен в больницу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:26 В стране и мире
Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета
07:32 В стране и мире
В МИД РФ рассказали о сроках возвращения посла России в США
06:00 Армия
Видео
В рамках проверки комиссии Генштаба: в Бурятии по тревоге подняли ракетное соединение
06:35 В стране и мире
В Гидрометцентре спрогнозировали солнечные выходные в Европейской России
01:52 Армия
Видео
Высокий темп огня: кадры стрельбы «Панцирь-С» на учениях в Астраханской области
Популярное
Популярное
Назван продукт, который «убивает» человека каждый день
Видео
«Глухой звук падения»: мужчина, спасший девушку в московском метро, раскрыл подробности произошедшего
Видео
Загадочная вспышка: падение неизвестного объекта в небе над Киргизией сняли на видео
Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
Видео
Картотека безграмотности: нижегородская пенсионерка-лингвист собрала рекордную коллекцию ошибок знаменитостей
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.