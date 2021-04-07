«Должно стать легче»: врач назвал главные качества хорошего доктора

Врача-профессионала отличает терпение и умение правильно доносить информацию до пациентов. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал врач-реаниматолог НИИ Нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко Кирилл Крылов.

«Первое, что мне приходит в голову – это собственно профессионализм. Это терпение и это умение объяснить, наверное, в том числе. Профессионализм на первом месте», - уточнил специалист.

Он назвал развитием идеального сценария приема у врача, когда пациенту после него становится легче.

«Идеально, чтобы после общения с врачом пациенту стало легче. Он не испугался, а наоборот успокоился, понимает, что будет дальше происходить», - отметил Крылов.

По его словам, задача врача – помочь пациенту принять сложившуюся ситуацию и смириться с ней, даже если диагностирована достаточно серьезная болезнь.