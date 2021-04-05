Врач перечислил важные отличия плохого доктора от хорошего

Основатель одной из частных медицинских сетей, врач-реаниматолог Александр Островский рассказал, что высококвалифицированные врачи ставят диагноз «от двери» и разговаривают с пациентами так, чтобы не запутать их в терминах.

«Обычно плохие врачи пытаются запутать вас в терминах. Хороший врач говорит на понятном языке и относится к вам как к партнеру, с которым вместе придется делать большую работу», - подчеркнул специалист.

По словам Островского, на первичный осмотр должно уходить не более 10-15 минут, далее следует уточнение диагноза и углубленная диагностика, передает РИА Новости.

То, что делает врач, по мнению специалиста, не является предоставлением услуги, это всегда совместная работа с пациентом.

«Мне даже нравится, когда пациент знает чуть больше, чем я. Люди активно начинают познавать новую для себя сферу, когда ситуация касается конкретно их», - отметил Александр Островский.

По его словам, на сегодняшний день нет проблемы доступа к информации, и «люди уже научились отделять фейковую информацию от нефейковой».