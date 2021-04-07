Путин назвал актуальной и острой проблемой нормализацию ситуации в Карабахе

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Глава государства отметил, что самой актуальной и острой проблемой остается нормализация ситуации в Нагорном Карабахе.

«Безусловно, нам есть, о чем поговорить и в плане строительства двусторонних отношений, и разумеется, самые актуальные, самые острые проблемы - это нормализация ситуации и в Нагорном Карабахе, и вокруг него», - заявил Путин.

В свою очередь Никол Пашинян отметил, что присутствие в регионе российских миротворческих сил остается важным фактором стабильности и безопасности в Карабахе. Кроме того, Пашинян заявил Путину о желании обсудить с ним ряд аспектов работы объединенной системы ПВО в регионе.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в регионе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Его основу составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.