Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в Карабахе
Телефонный разговор глав военных ведомств России и Армении состоялся в среду, 7 апреля.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, сообщает российское военное ведомство.
Руководители военных ведомств обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
В марте также состоялась беседа Шойгу и Арутюняна. Тогда министры затронули вопросы двустороннего сотрудничества, обсудили работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Ранее главы военных ведомств общались 10 марта, а перед этим - 27 февраля.