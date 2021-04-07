Армия Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в Карабахе Андрей Аркадьев Телефонный разговор глав военных ведомств России и Армении состоялся в среду, 7 апреля. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, сообщает российское военное ведомство. Руководители военных ведомств обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. В марте также состоялась беседа Шойгу и Арутюняна. Тогда министры затронули вопросы двустороннего сотрудничества, обсудили работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Ранее главы военных ведомств общались 10 марта, а перед этим - 27 февраля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика